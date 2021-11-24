Сыктывкар, 24 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Коми одобрили бюджет республики на 2022 год с дефицитом в 11 млрд рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, проект главного финансового документа одобрили22 депутата из 28.

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Доходы бюджета на 2022-й год утверждены в размере 87 миллиардов рублей, расходы составят 97,9 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 10,9 млрд рублей. Согласно документу, верхний предел госдолга снова увеличится — до 55,7 млрд рублей в 2022 году и до 72,4 млрд в 2024-м.

«Бюджет формировался сложно. Особую тревогу у Минфина России вызывает высокий дефицит бюджета и рост госдолга, в то время как по условиям соглашений он должен снижаться», — заявил глава Коми Владимир Уйба.

По его словам, ключевую роль в ухудшении экономической ситуации сыграла пандемия.

«2020 и 2021 годы из-за пандемии были очень сложными, многие проекты развития приходилось откладывать, чтобы обеспечить первоочередные задачи […] во втором полугодии 2021 года экономика начала восстанавливаться, есть основания полагать, что налоговые поступления будут расти», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Коми на 2021 год был принят со значительным дефицитом.