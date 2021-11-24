Сидней, Австралия, 24 ноября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Ожидается, что цены на жилье в Сиднее достигнут пика в следующем году, а затем упадут на 10%, поскольку ситуация на рынке изменится в сторону покупателей. Об этом 24 ноября сообщил телеканал Nine News.

Сидней

Журналисты отмечают, что в этом году цены на недвижимость в Сиднее подскочили в среднем на 25%. Цены могут вырасти еще на пять процентов в начале 2022 года, но, как ожидается, достигнут пика во второй половине года. Тогда цены могут упасть в 2023 году.

«В 2023 году цены в Сиднее могут упасть примерно на 10%», — заявил телеканалу главный экономист компании AMP Capital Шейн Оливер.

Эксперты полагают, что бум на рынке недвижимости постепенно завершается, что побудит продавцов нажиться на высоких ценах до конца текущего года.