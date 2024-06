Лондон, 24 ноября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Ролевая экшн-игра Dark Souls получила премию Golden Joystick Awards 2021 в номинации «Лучшая игра в истории» (Ultimate Game of All Time). Об этом 24 ноября сообщает портал GamesRadar.

Скриншот с YouTube Dark Souls 3

Отметим, что проекту японской студии FromSoftware удалось обойти в конкурсе такие известные игры, как Doom, Half-Life 2, Tetris, Sim City и Minecraft. В рамках церемонии вручения премии организаторы отметили 50-летие игровой индустрии.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что премию Golden Joystick Awards 2021 в номинации «Лучшее оборудование для видеоигр в истории» (Best Gaming Hardware of All Time) получил ПК. Награду принял глава компании Valve Гейб Ньюэлл. Релиз оригинальной Dark Souls состоялся 22 сентября 2011 года на PlayStation 3 и Xbox 360.