Уфа, 24 ноября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Фестиваль уличной еды планируют провести в Уфе. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Еда с ножом

Сообщается, что фестиваль уличной еды пройдет 10 и 11 декабря в городском пространстве «Арт-квадрат» Уфы. На нем участники из разных субъектов России представят новаторские и традиционные блюда своей локальной кухни.

Отмечается, что данное мероприятие будет проходить в рамках форума-фестиваля федерального агентства по туризму.

«Дополнительно для проектов из Башкирии, Свердловской и Челябинской областей и Пермского края объединение «Street Food Russia» проведёт конкурс «Russian Street Food Awards: Большой Урал». Жюри выберет лучшее уличное блюдо Урала, а победитель представит его в 2022 году на российском этапе European Street Food Awards в Калининграде», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для претендентов, которые подали заявку и прошли предварительное собеседование, организаторы фестиваля проведут мастер-классы по приготовлению и подаче блюд уличной еды, а также к подготовке к конкурсу «Russian Street Food Awards. Большой Урал».

Сообщается, что движение Street Food Russia объединяет создателей уличной еды и локальных продуктов по всей России.