Нарьян-Мар, , 14:04 — REGNUM В Ненецком автономном округе 11 из 31 памятника истории и культуры полностью утрачено, а шесть находятся в аварийном состоянии. Об этом ИА REGNUM заявила исполняющая обязанности руководителя окружного департамента образования, культуры и спорта культуры Лиана Храпова.

Памятник учительнице в Надыме (Ямало-Ненецкий АО) Polsergmich.blogspot.ru

В 2020 году за счет бюджета Администрации муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа было предусмотрено 3,2 млн рублей на разработку проекта реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Благовещенская церковь». Средства освоены не были, так как разработанная проектная документация не получила согласования органа государственного надзора в сфере охраны объектов культурного наследия, уточнила Храпова.