Новосибирск, , 14:05 — REGNUM Инспекционная комиссия Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Федерации хоккея России (ФХР) осмотрели ключевые объекты, которые будут задействованы во время проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Они высоко оценили дизайн строящейся ледовой арены в городе Новосибирске. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске Правительство Новосибирской области

«Мы увидели строящуюся арену, которая будет очень, очень красивой. У неё отличный проект, позволяющий создать замечательные условия как для участников, так и для зрителей. Мы прекрасно понимаем, что в современном мире подобные объекты должны быть многофункциональными, но я не сомневаюсь, что в этом регионе арена будет в первую очередь использоваться именно как хоккейная», — отметил заместитель генерального секретаря, директор по проведению мероприятий ИИХФ Ханнес Эдерер.

В ходе встречи было отмечено, что на ледовой арене должны быть проведены тестовые мероприятия.

По словам министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, подготовка к крупнейшему спортивному событию идёт в регионе полным ходом.