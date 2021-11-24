Усть-Илимск, Иркутская область, , 14:03 — REGNUM СКР и прокуратура Иркутской области начали проверку по факту взрыва на ЦБК «Илим» в Усть-Илимском районе, где пострадали пятеро рабочих.

Логотип Усть-Илимска

Судя по официальным сообщением надзорных органов, ведомства проверят, соблюдало ли предприятие правила охраны труда. Кроме следователей и прокуроров, на месте работают криминалисты. Сам комбинат функционирует сейчас в штатном режиме. Предварительно, угрозы для экологии нет.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительно установлено, что причиной ЧП стала разгерметизация кислородной магистрали. Двое из пятерых пострадавших доставленных в ожоговое отделение городской больницы Усть-Илимска, находятся в тяжелом состоянии, остальные — в среднем.

Читайте также: На ЦБК группы «Илим» в Приангарье пострадали пятеро человек