Брюссель, 24 ноября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление глобального режима санкций за нарушения прав человека. Такое решение было принято 24 ноября на заседании COREPER. Об этом сообщил источник в Совете ЕС.

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Как пояснил собеседник РИА Новости, пункт о продлении санкционного режима значился в числе не требующих обсуждения, поэтому он был согласован постпредами автоматически.

«Постпреды согласовали этот пункт повестки, но он ещё должен быть окончательно утверждён Советом ЕС на очередном заседании», — добавил источник.

После этого решение должно быть опубликовано в официальном журнале не позднее 8 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Европейском союзе вступил в силу глобальный рамочный санкционный механизм за нарушения прав человека, утверждённый Советом ЕС по иностранным делам.

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В ЕС пояснили, что этот санкционнный механизм не является копией американского «акта Магнитского». Речь идёт о создании специального правового механизма в рамках Европейского союза, который бы позволял вводить санкции против тех официальных лиц иностранных государств, которых власти ЕС подозревают в нарушении прав человека.

Впервые санкции в рамках этого нового режима ЕС применил 2 марта 2021 года. Под ограничительные меры попали четверо граждан России.