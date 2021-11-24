Нарьян-Мар, , 14:00 — REGNUM Ненецкий автономный округ профинансировал подготовку и издание 2-х томной энциклопедии «Ненецкий автономный округ» на 10 млн рублей. Об этом ИА REGNUM заявила исполняющая обязанности руководителя окружного департамента образования, культуры и спорта культуры Лиана Храпова.

Книги geralt

Над вторым изданием энциклопедии с 2012 года работали 170 специалистов, в том числе 6 докторов и 20 кандидатов наук. В два тома, вышедшие тиражом 3000 экземпляров, вошли 1850 статей по истории, природе, экономике, географии, культуре, населению региона.

По словам Лианы Храповой, финансирование издания краеведческой литературы идёт за счёт госпрограммы НАО «Развитие культуры» и по соглашению администрации НАО с компаниями-недропользователями. Это позволило в 2019—2020 гг. издать книг на сумму 6,2 млн рублей общим тиражом 18,2 тыс. экземпляров. Лучшие книги включаются в проект «Губернаторская библиотека НАО» для передачи в библиотеки региона.

Храпова отметила, что значимым проектом стало третье издание Книги Памяти НАО, 1941−1945. Это результат многолетней работы руководителя Заполярного поискового отряда Андрея Николаева и регионального общества краеведов. С 2015 года они уточнили данные 3, 4 тыс. военнослужащих, выявили 199 ошибочно внесенных в предыдущие издания Книги Памяти персоналии, зафиксировали 684 места воинских захоронений жителей НАО. Книга вышла в свет тиражом 2 тыс. экземпляров, а затраты составили 6,7 млн рублей.

НАО также активно участвует в программе поддержки национальных литератур народов России Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Произведения региональных авторов, пишущих на ненецком языке, включены в многотомную «Антологию национальных литератур народов России». В регионе ежегодно издается альманах Народного литературного объединения «Заполярье» и детский журнал на ненецком и русском языках «Пунушка». На их издание предусмотрено 1,5 млн рублей.

В регионе работает всего один книжный магазин в административном центре региона — городе Нарьян-Маре, который обеспечивает учреждения НАО учебной и художественной литературой.