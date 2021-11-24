Курган, 24 ноября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 203 новых случая заражения коронавирусом. Из них 70 зафиксировано в Кургане, сообщает 24 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в Зауралье составлял 207 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 24 ноября выявлено 44 058 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 24 ноября вылечились 34 847 человек, скончались 854 пациента с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее).