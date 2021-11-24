Сеул, 24 ноября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль по-прежнему опережает по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

Иван Шилов ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведенного 22−23 ноября среди 1011 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 44,1% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 37%. Разница в 7,1% существенно превышает возможную погрешность при обработке данных¸ которая составляет ±3,1% при уровне достоверности в 95%.

По сравнению с прошлой неделей Юн Сок Ёль потерял 0,3% голосов, а Ли Чжэ Мён, напротив, прибавил 2,4%

На третьем месте по популярности кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (4%). За ним следуют кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (3,8%) и независимый кандидат Ким Дон Ён (1,1%).

Между тем 54,3% респондентов хотели бы видеть на посту президента кандидата от оппозиция, а 38,4% — кандидата от правящей партии.