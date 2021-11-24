Кишинёв, 24 ноября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Молдавии темпы распространения коронавируса снижаются на протяжении последнего месяца. Об этом 24 ноября сообщила госсекретарь министерства здравоохранения республики Светлана Николаеску на брифинге.

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«Интенсивность эпидемиологического процесса снизилась на 0,5% по сравнению с октябрем», — сказала представитель минздрава.

Николаеску отметила, что за последнюю неделю зарегистрировали на 20% меньше случаев заражения коронавирусом, чем за неделю до этого. В настоящее время в ковидных госпиталях республики находятся около 2 тыс. пациентов, из них 257 — в тяжелом состоянии, 44 подключены к искусственному дыханию.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в минздрав Молдавии сообщил о выявлении за прошедшие сутки 544 носителей коронавируса. Выздоровели за этот период 1313 человек, скончались 46 пациентов с COVID-19.