Белград, 24 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Военно-техническое сотрудничество России и Сербии находится на хорошем уровне, заявил в обращении к нации президент республики Александр Вучич.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Да, у нас хорошее военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, мы также сотрудничаем с Францией», — сказал он.

Вучич добавил, что в начале декабря в Сербии проведут заседание «всех старших офицеров по основным документам для армии».

Как сообщало ИА REGNUM, одной из тем переговоров на предстоящей встрече президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича станет вопрос о ценах на газ.

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