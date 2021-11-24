Белград, 24 ноября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Власти государств ЕС должны будут объяснить Сербии, почему они никак не отреагировали после заявления премьер-министра Косово Альбина Курти о желании объединиться с Албанией. Об этом сербский президент Александр Вучич заявил 24 ноября в обращении к нации.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Направлю письма всем главам государств с просьбой объяснить, как Альбин Курти прямо говорит о желании объединить Косово и Албанию, но никто, ни одна политическая инстанция в Европе не отреагировала», — сказал сербский лидер.

Вучич добавил, что реакции не было ни от Еврокомиссии, ни от Европарламента, ни от кого-либо из министров. Президента Сербии интересует, какой была бы реакция в случае, если бы о намерении объединиться заявил кто-то другой.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Косово и Метохии осенью обострилась. Власти в Приштине задействовали косовский спецназ, несколько десятков сербов пострадали.

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