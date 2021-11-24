Ярославль, , 13:55 — REGNUM Политические наблюдатели в Ярославле считают, что требование отставки мэра Ярославля согласовано с областным руководством. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Владимир Волков City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября председатель комиссии по городскому самоуправлению, законности и правопорядку, член «Единой России» Олег Ненилин призвал мэра Владимира Волкова добровольно сложить полномочия.

«Я думаю, что это такой посредник, который озвучил общее мнение и губернатора, и новых региональных властей. Думаю, что это срежиссировано, это вряд ли инициатива Олега Ненилина. Но исключать нельзя и того, что он высказал точку зрения депутатов муниципалитета, чтобы её услышал губернатор. Не секрет, что в последние два года между муниципалитетом и мэром существует конфликт», — сказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Александр Миклин.

Бывший председатель муниципалитета и бывший председатель фракции «Единая Россия» Павел Зарубин считает, что какая-либо самостоятельная инициатива здесь исключена.

«Ни одно заявление члена фракции «Единая Россия» не может быть не согласовано на всех верхах 10 раз. Если бы это делали относительно самостоятельные политики, то да. На самом деле неважно, самостоятельное это заявление или нет. Лучше такое, чем никакого. Понятно, что ему дали команду и он её отрабатывает. Это как дважды два — четыре», — высказал своё мнение корреспонденту ИА REGNUM Павел Зарубин.

Эксперты полагают, что вслед за заявлением Ненилина последует отставка мэра Ярославля.

«Это решение, которое сегодня озвучил один из депутатов муниципалитета, оно явно запоздало. То, что сейчас творится в органах власти и области, и города, ну, просто это вакханалия. Поэтому не одного мэра надо гнать, а гнать надо, но и областное руководство. Тот беспредел, который есть, стал виден не только людям, связанным с политикой и людям, которые в ней участвуют, но и простым ярославцам. Подавляющему большинству простых горожан. Именно поэтому партия «Единая Россия» проиграла всё, что можно», — полагает Павел Зарубин.

«В ожидания ярославцев такое заявление ложится. В ожидание после выборов и смены губернатора оно тоже ложится, оно не случайно, оно тоже закономерно. Отставка последует или до Нового года, или в первом квартале следующего», — сказал Александр Миклин.

Как полагает Павел Зарубин, новым мэром города должен стать ярославец.

«Мне не понравился в заявлении Олега Евгеньевич тезис о том, что дайте возможность новому исполняющему обязанности губернатора определить, кто у нас будет мэр. Я думаю, что это неправильно. У нас есть возможность провести более широкое обсуждение. Вплоть до выборов мэра города Ярославля. Это решение должно приниматься теми людьми, которым доверяют жители города Ярославля. Как минимум, депутатами, какими бы они не были. Прежде всего они должны оглядываться на своих избирателей. Мэром должен быть житель города Ярославля. Не тот человек, который вообще не понимает, куда он попал. Меногие из них не понимают, куда они попали, понимают только, зачем», — сказал Павел Зарубин.

Пока что мэр Ярославля никак не отреагировал за заявление Олега Ненилина.

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