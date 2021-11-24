Домбаровский район, Оренбургская область, 24 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования Красночабанский сельсовет Домбаровского района. Чиновника подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом сообщает СУ СР по региону.

Уголовное дело

По данным следствия, глава сельсоветы, используя свои полномочия вопреки закону, осуществлял участие в управлении ООО «Восток» лично и через доверенное лицо — бывшую супругу, с которой после расторжения брака проживал совместно по адресу регистрации коммерческой организации.

В частности, чиновник участвовал в производстве сельскохозяйственных работ, осуществляемых компанией на землях поселков Красночабанский и Тюльпанный Домбаровского района, производил наём работников, перевозку их к месту выполнения сельхозработ, рассчитывался за выполненную работу; осуществлял обслуживание и ремонт используемой фирмой техники, покупку запчастей, организовывал разведение скота на ферме, принадлежащей ему лично и переданной ООО «Восток» по договору в безвозмездное пользование. Кроме того, компании «Восток» с нарушением были предоставлены в аренду на длительный срок муниципальные сельхозугодья.