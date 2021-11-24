Москва, , 13:54 — REGNUM Наступательная тактика и наступательная стратегия — главные гарантии того, что Запад будет к нам прислушиваться и будет реагировать на наши озабоченности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 24 ноября, комментируя заявление внешнеполитической службы Еврокомиссии.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, в Брюсселе выразили сожаление в связи с принятием Россией закона о расширении доступа товаров из ДНР и ЛНР на отечественный рынок и призвали Москву отменить этот закон, который якобы «обостряет конфликт на востоке Украины«.

» Тот факт, что Европейский союз выступил с таким призывом, подтверждает обоснованность и полезность принятого решения. Мы попали в точку.

Обратите внимание, не прошло и двух недель после подписания президентом России закона о расширении доступа товаров из Донецкой и Луганской народных республик на отечественный рынок, как ЕС уже возмущается и призывает. Более того, обвиняет нашу страну в «обострении конфликта на востоке Украины». Между тем, канитель с невыполнением Киевом своих обязательств по Минским соглашениям тянется с 2015 года, и ничего. Более того, за эти годы правительством Украины был предпринят длинный ряд шагов, обостряющих конфликт в Донбассе, а реакции со стороны Брюсселя как не было, так и нет; призывов к выполнению «Минска — 2» тоже. Предвзятость Европейского союза налицо!

Одним словом, именно так и надо действовать: предлагать политическое решение, но если оппоненты не готовы идти по пути политического урегулирования, не готовы проявлять объективность, надо действовать асимметрично.