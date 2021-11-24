Новосибирск, 24 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра днём, 25 ноября, ожидается сильный снег. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

«25 ноября температура ночью −6…−8 °С, днем −5…−7 °С, ветер юго-западный 4−9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Небольшой мокрый снег, на дорогах — снежные заносы, местами гололедица», — уточняется в прогнозе.

При этом 26 и 27 ноября — в ночные часы прогнозируется понижение температуры до — 17 °C; 27 ноября — порывы ветра до 17 м/с.