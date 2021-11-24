Уфа, , 13:55 — REGNUM Факт незаконного предоставления в аренду земельного участка в Уфе выявили сотрудники прокуратуры. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

Земельный участок Prokuror-kaluga.ru

Сообщается, что в конце прошлого года управление земельных и имущественных отношений администрации г. Уфа заключило с ООО «Уфастройресурс» договор аренды земельного участка, площадью 3298 кв. метров, расположенного на ул. Сочинская площадь для завершения строительства досугового центра с объектом общественного питания.

Отмечается, что ранее этот участок уже не раз предоставлялся арендатору для окончания строительства этого объекта. При этом повторное его предоставление противоречит требованиям земельного и антимонопольного законодательства.

«В этой связи прокуратура г. Уфы внесла в адрес главы столичной администрации представление, кроме того, материалы проверки направлены в Управление ФАС по республике Башкирия, которым возбуждено и рассматривается дело о нарушении антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры Башкирии направили в Арбитражный суд региона исковое заявление с требованием признать сделку недействительной, возвратить земельный участок в государственную собственность.

«За ходом и результатами его рассмотрения установлен контроль», — сообщает пресс-служба.