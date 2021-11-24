Белгород, , 13:55 — REGNUM Благоустроенное жильё получат в 2021 году 326 детей-сирот из Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе правительства региона.

Ключи от квартиры Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

На приобретение жилых помещений направлено почти 500 млн рублей. Муниципалитеты освоили уже 203,2 млн рублей. Полностью выполнили программу Чернянский, Ивнянский, Красненский, Прохоровский, Ровеньский районы и Грайворонский городской округ. Всего в 2021 году благоустроенные квартиры получат 326 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Пока приобретено 79 жилых помещений, из них 43 на первичном рынке и 36 — на вторичном. Остальные квартиры приобретут и достроят до конца 2021 года.