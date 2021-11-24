Белгород, 24 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Благоустроенное жильё получат в 2021 году 326 детей-сирот из Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ключи от квартиры

На приобретение жилых помещений направлено почти 500 млн рублей. Муниципалитеты освоили уже 203,2 млн рублей. Полностью выполнили программу Чернянский, Ивнянский, Красненский, Прохоровский, Ровеньский районы и Грайворонский городской округ. Всего в 2021 году благоустроенные квартиры получат 326 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Пока приобретено 79 жилых помещений, из них 43 на первичном рынке и 36 — на вторичном. Остальные квартиры приобретут и достроят до конца 2021 года.