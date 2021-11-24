Улан-Удэ, 24 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Бурятии за последние десять лет отмечается снижение на 19,7% впервые выявленной заболеваемости у детей в возрасте до 14 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Today.kz Ребенок в больнице

Всего в 2020 году зарегистрировано 1019,5 случая по всем основным классам болезней на 1 тыс. населения соответствующего возраста против 1269,2 в 2010 году.

«Однако, необходимо отметить рост заболеваемости новообразованиями — на 24,3%, болезнями кожи и подкожной клетчатки — в 1,5 раза», — добавили в службе статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике с 2013 года также наблюдается тенденция увеличения рождаемости вторых и последующих детей. В 2020 году доля первенцев составила 27,5%, доля вторых детей — 33,5%, третьих — 24,5%, четвертых и более — 14,5%.