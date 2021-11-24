24 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 19:38 — REGNUM Ведущее информационное агентство Японии «Киодо цусин» комментирует возможный «дипломатический бойкот» США зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале будущего года. Разъясняется, что речь не идет о бойкоте самой Пекинской олимпиады, когда объявлялся бы запрет на участие в ней американских спортсменов. Под бойкотом понимается отказ президента США Джозефа Байдена и других представителей американского правительства присутствовать на торжественном открытии или закрытии всемирных Игр.

Олимпиада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как указывает японское агентство, «бойкот рассматривается как ответ на предполагаемые нарушения Китаем прав человека в отношении уйгурских мусульман в его дальнем западном регионе Синьцзян, который Вашингтон назвал «геноцидом». Приводятся слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая отказалась уточнить, что «дипломатический бойкот» будет означать для администрации, заявив во время очередной пресс-конференции вскоре после выступления Байдена: «У меня просто нет обновленной информации о … каким будет наше присутствие».

Обращается внимание на то, что высказывание Байдена о «бойкоте» прозвучало всего через несколько дней после того, как он провел виртуальную встречу с президентом Китая Си Цзиньпином в попытке справиться с усиливающимся соперничеством между двумя странами по самым различным вопросам, от торговли до прав человека и проблемы Тайваня.

Как известно, Китай призвал Соединенные Штаты не политизировать Олимпийские игры, подчеркнув при этом, что проблема Синьцзяна является внутренним делом КНР. «Политизация спорта нарушает дух Олимпийских игр», — приводит «Киодо» заявление на пресс-конференции в Пекине официального представителя министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзяня, который добавил, что Китай сможет «представить простое, безопасное и прекрасное событие для всего мира».

Часы в Пекине, отсчитывающие время до начала Зимних Олимпийских игр (сс) N509FZ

Хотя ожидалось, что Си Цзиньпин в ходе переговоров пригласит американского президента на Олимпиаду, выяснилось, что лидеры двух стран не затрагивали этот вопрос.

В связи с «бойкотом» Байдена в Японии задаются вопросом, какова будет реакция премьер-министра Фумио Кисиды, получи он приглашение Пекина на Олимпиаду. Пока последний воздерживается от прямого ответа на этот вопрос.

«У каждой страны своя позиция и представления. Япония рассмотрит этот вопрос с нашей точки зрения», — сказал Кисида репортерам в офисе премьер-министра.

Американская The Washington Post сообщила, что Байдену была дана официальная рекомендация дипломатического бойкота и он, как ожидается, одобрит ее до конца месяца. Администрация Байдена проинформирует союзников, но предоставит им самим решать, следовать ли примеру США, добавила газета. «Киодо» напоминает, что в мае спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту Олимпиады в свете «геноцида» Китая против уйгуров.

Хотя присутствие Кисиды на открытии Пекинской олимпиады позволило бы ему провести долгожданную личную встречу с высшим китайским руководителем и обсудить важные вопросы двусторонних отношений, предыдущий опыт различного рода бойкотов и санкций США в отношении неугодных им стран свидетельствует о том, что Токио неизменно «брал под козырек» и следовал политической линии своего заокеанского сюзерена. То или иное решение Кисиды, безусловно, окажет влияние на отношения двух соседних азиатских государств.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида Kremlin.ru

Кстати, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ все же прибыл на открытие зимней Олимпиады в Сочи, несмотря на «дипломатический бойкот» тогдашних европейских и американского лидеров — Барака Обамы, Дэвида Кэмерона и Франсуа Олланда в связи с их недовольством политикой российского правительства, в частности новыми «антигейскими законами». Но тогда для Абэ «на кону» был вопрос о получении от Москвы Курил, и японец не мог вызывать недовольство «друга Урадзимира»…