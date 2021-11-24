Москва, 24 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Уровень грамотности российских школьников продолжает катастрофически снижаться, заявил корреспонденту ИА REGNUMтоп-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Провалы, на мой взгляд, связаны с тем, что учениками не прививают навыки писать, развивать логику, думать и рассуждать. Для ЕГЭ это не нужно, ведь можно обойтись только расстановкой «галочек» в тестах. Вполне вероятно, что против России реализована серьезная диверсия и в этом следовало бы разобраться силовикам.

«Просто пытка для молодежи» — абсолютно верное высказывание Александра Бастрыкина о внедренной системе ЕГЭ в России. Я бы добавил, что эта насильно внедрённая система оценки знаний — колоссальный стресс для всех настоящих педагогов и родителей.

За почти 20 лет действия новой системы, на мой взгляд, стране нанесен серьезный ущерб, уже второе поколение школьников покидает средние учебные заведения с обворованными знаниями, уровень человеческого капитала в России снижается на глазах.

Вернуть лучшие практики в методологии школьного образования — вопрос выживания страны в новой мировой экономической реальности. Страна теряет свою конкурентоспособность, российское образование фактически не ценится и не котируется в высокоразвитых странах мира.

Рынок образовательных услуг в России по-прежнему остается объективным и честным индикатором происходящего. За последние 15 лет внешкольное платное образование стало настоящей индустрией. Процветает и сектор частных консультационных услуг, TdTech-платформ для школьников и студентов.

Все это как в сообщающихся сосудах случилось за счет уничтожения всего лучшего за долгие годы в государственной системе школьного образования. Кто же приложил руку к гуманитарному ограблению народа, очень хочется поскорее узнать», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России надо отменить ЕГЭ и вернуть советскую систему образования, заявил на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Читайте также: Глава СК РФ Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и вернуть советскую систему