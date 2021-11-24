Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга 24 ноября в третьем чтении приняли законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах». передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Напомним, согласно документу, некоторые отрасли бизнеса получат дополнительную поддержку, а также в городе будет запущено стимулирование экономической активности с помощью снижения налогов. Например, под эту программу попадут предприятия Особой экономической зоны «Санкт-Петербург», для которых в течение нескольких лет сохраняется пониженная ставка налога. А для новых резидентов ОЭЗ произойдет обнуление налоговой ставки в течение пяти лет. Помимо предприятий ОЭЗ город поддержит также организации, оказывающие гостиничные и лечебно-оздоровительные услуги. Компании конгрессно-выставочной отрасли в Санкт-Петербурге, пострадавшие из-за действия ковида, будут освобождены от налога на имущество.

К третьему чтению законопроект рассматривался с одной поправкой. Она включает в себя ряд изменений технического характера. Так вносится уточнение по периоду соблюдений условий по минимальному размеру заработной платы в 2022 году, а также льгот по земельному налогу. Также в статье 1, п. 1 о введении патентной системы налогообложения содержатся уточнения, устраняющие внутренние противоречия в тексте.

За принятие проекта проголосовали 45 человек, против — 3, воздержавшихся не было. Закон будет отправлен на подпись губернатору Петербурга.