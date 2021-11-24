Москва, , 13:48 — REGNUM Компенсировать инфляцию в США смогут американские ценные бумаги TIPS и российские ОФЗ-ИН. Об этом 24 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин.

Рост инфляции geralt

Он прокомментировал рекордную инфляцию в США и рекомендовал инвесторам, работающим с американскими ценными бумагами, инструменты в этих условиях.

«В условиях разгона инфляции, увы, существует не так и много финансовых инструментов, которые позволяли бы компенсировать инфляцию. Акции фондового рынка, классические облигации не способны компенсировать инфляцию, и хотя инфляция и влияет на ценообразование финансовых инструментов фондового рынка, то только косвенно. В то же время существуют ценные бумаги, которые способны покрыть инфляцию и ценообразование которых зависит от ставки по инфляции. Речь идёт о так называемых облигациях TIPS — Treasury Inflation Protected Securities, это долговые ценные бумаги, которые выпускаются федеральным правительством США. По своей сути, данный тип облигаций напоминает наш тип облигаций с защитой от инфляции ОФЗ-ИН», — сказал Звёздин.

Эксперт отметил в качестве особенности TIPS наличие двух составляющих — фиксированного купонного дохода и индексируемого номинала.

«Размер самого номинала и индексируется в зависимости от ставки по инфляции, которая высчитывается на основании роста/падения индекса потребительских цен. Например, номинальная стоимость облигации 100$, инфляция увеличилась на 2%, номинальная стоимость вырастет до 102$. Аналогично с номинальной стоимостью, каждые полгода будут индексироваться выплаты по купонам. Разумеется, чем больше номинал облигации — тем больше размер купона в деньгах получат инвесторы. Ведь размер купона фиксирован в процентах и привязан к номиналу. Вырос номинал — увеличится купон», — пояснил трейдер.

Он также рекомендовал купить российский аналог TIPS — ОФЗ-ИН.