Москва, , 13:48 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о размере прожиточного минимума, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. Инициатива была доработана ко второму чтению.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Учтены предложения президента РФ Владимира Путина об установлении прожиточного минимума на уровне выше официальной инфляции.

В 2022 году прожиточный минимум в целом на душу населения составит 12 654 рубля, для работающих граждан — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля и для детей — 12 274 рубля.

Также до 1 января 2022 года приостанавливается действие положений, предусматривающих, что величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации на очередной год устанавливается до 1 июля текущего года правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и исчисляется исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.

Также приостанавливается действие положений, согласно которым соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год с 2021 года устанавливается в размере 44,2%.

Прописывается, что величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии, предусмотренной ФЗ «О государственной социальной помощи», на 2022 год устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ранее на совещании по социальным вопросам президент РФ Владимир Путин предложил увеличить на 2022 год величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей.

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