Москва, 24 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о размере прожиточного минимума, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. Инициатива была доработана ко второму чтению.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Учтены предложения президента РФ Владимира Путина об установлении прожиточного минимума на уровне выше официальной инфляции.

В 2022 году прожиточный минимум в целом на душу населения составит 12 654 рубля, для работающих граждан — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля и для детей — 12 274 рубля.

Также до 1 января 2022 года приостанавливается действие положений, предусматривающих, что величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации на очередной год устанавливается до 1 июля текущего года правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и исчисляется исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.

Также приостанавливается действие положений, согласно которым соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год с 2021 года устанавливается в размере 44,2%.

Прописывается, что величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии, предусмотренной ФЗ «О государственной социальной помощи», на 2022 год устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ранее на совещании по социальным вопросам президент РФ Владимир Путин предложил увеличить на 2022 год величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей.