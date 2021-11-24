Москва, , 13:47 — REGNUM Одной из тем переговоров на предстоящей встрече президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича станет вопрос о ценах на газ. Об этом 24 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александр Вучич Kremlin.ru

Читайте также: Сербия рассчитывает на поддержку своего суверенитета Россией

«В Сочи президент будет принимать президента Вучича. Это очень важные переговоры с нашим союзником, с нашим другом», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что двусторонние отношения между Россией и Сербией «носят особый характер, они весьма объёмные с точки зрения пунктов взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и взаимодействия: торгово-экономического, инвестиционного и другого».

«Всё это будет, естественно, на повестке дня», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он напомнил о неоднократных заявления Вучича о том, что вопрос газа будет ставиться.

Также по теме: Вучич: экономические успехи Сербии объясняются дружбой с Россией и Китаем

«Можно предположить, что, конечно, он будет тоже обсуждаться, будет на повестке дня», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, также будут затронуты вопросы борьбы с коронавирусом и ситуация на Балканах. «В целом обмен мнениями по международной обстановке, которая тоже тревожная», добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича состоится 25 ноября в Сочи.