Москва, 24 ноября 2021, 13:47 — REGNUM Одной из тем переговоров на предстоящей встрече президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича станет вопрос о ценах на газ. Об этом 24 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Песков добавил, что двусторонние отношения между Россией и Сербией «носят особый характер, они весьма объёмные с точки зрения пунктов взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и взаимодействия: торгово-экономического, инвестиционного и другого».
Он напомнил о неоднократных заявления Вучича о том, что вопрос газа будет ставиться.
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По словам представителя Кремля, также будут затронуты вопросы борьбы с коронавирусом и ситуация на Балканах. «В целом обмен мнениями по международной обстановке, которая тоже тревожная», добавил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича состоится 25 ноября в Сочи.