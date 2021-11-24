Анкара, , 13:52 — REGNUM Цены на бензин и дизельное топливо могут подняться в Турции на 10% в связи с падением курса национальной валюты. Об этом сообщает 24 ноября Bloomberg со ссылкой на источники.

Анкара Jorge Franganillo

Повышение цен могут ввести в ночь на 25 ноября. Литр бензина в таком случае подорожает на 1 лиру 1 куруш ($0,07), а дизельного топлива — на 1 лиру 5 курушей ($0,08).

В результате в Стамбуле за литр бензина придётся заплатить в среднем 9,66 лир ($0,74), за литр дизельного топлива — 9,77 лир ($0,75).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября курс турецкой лиры по отношению к доллару США начался с падения, так происходит третий день подряд. Оппозиция на фоне этого заявила о необходимости досрочных президентских и парламентских выборов.

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