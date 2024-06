Лондон, 24 ноября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Платформа ПК получила премию Golden Joystick Awards 2021 в номинации «Лучшее оборудование для видеоигр в истории» (Best Gaming Hardware of All Time). Об этом 24 ноября сообщает журнал PC Gamer.

За компьютером

Выдача премии была приурочена к празднованию 50-летия игровой индустрии, в списке номинантов кроме самых известных и популярных платформ вроде PlayStation 2, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, Sega Mega Drive Nintendo Entertainment System присутствовали Commodore 64, ZX Spectrum, Atari 2600, Amiga 500, Sega Saturn, Game Boy Advance и другие. Отметим, что в среди номинантов есть Nintendo Wii, но отсутствует Nintendo Switch.

Награду получил глава компании Valve Гейб Ньюэлл. «Геймеры и разработчики извлекли огромную пользу из неустанных инноваций (в области — ИА REGNUM) игрового оборудования для ПК», — сказал во время выступления Ньюэлл.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что онлайн-игра Final Fantasy XIV получила награду Golden Joystick Awards 2021 в номинации «Лучшее сообщество». Golden Joystick Awards — ежегодная премия за достижения в области видеоигр, основанная британской компанией EMAP.