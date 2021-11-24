Ханты-Мансийск, 24 ноября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 244 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (59 случаев), сообщает 24 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 247 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 24 ноября в Югре зарегистрировано 88 274 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 80 826 человек, 1640 пациентов с COVID-19 скончались (на 13 человек больше, чем днём ранее).