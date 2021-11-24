Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Невском районе Санкт-Петербурга водитель легкового автомобиля сбил двух женщин, перебегавших дорогу на проспекте Обуховской обороны. Одна из пострадавших погибла. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД РОссии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today Смертельное ДТП в Невском районе Петербурга (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

ДТП произошло утром 24 ноября в Невском районе, на проспекте Обуховской обороны у дома 61. 41-летний водитель автомобиля LADA Largus наехал на двух женщин, которые, по предварительным данным, пытались перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

«В результате одна женщина от полученных травм скончалась на месте, вторая доставлена в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести здоровью. Полиция выясняет обстоятельства аварии», — подытожили в ведомстве.