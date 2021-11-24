Москва, , 13:45 — REGNUM Аргументированной точкой зрения является заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что «на Украине может полыхнуть», так как оно основывается на анализе данных, имеющихся у российского Совбеза. Об этом 24 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это точка зрения руководителя Совбеза (РФ), который обладает очень широким комплексом информации, (представителя) органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать заявление Патрушева.

Также он добавил, что в этом случае глава Совбеза России высказал точку зрения, которая не является не опирающейся ни на что.

«Это аргументированная точка зрения», — подчеркнул Песков.

Отметим, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил в интервью изданию «Аргументы и факты», что на Украине «в любой момент может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах», так как страна фактически находится под протекторатом Запада, украинская экономика разрушена, а общество доведено до бесправия.