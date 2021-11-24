Москва, , 13:45 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. Инициатива была доработана ко второму чтению.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Первоначально правительством РФ предлагалось установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 тыс. 617 рулей в месяц. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 г. (12 792 рубля в месяц) составило бы 825 рублей (то есть рост — 6,4%).

Однако президент РФ Владимир Путин предложил существенно повысить размер МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума повышает МРОТ