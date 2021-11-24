Москва, 24 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. Инициатива была доработана ко второму чтению.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Первоначально правительством РФ предлагалось установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 тыс. 617 рулей в месяц. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 г. (12 792 рубля в месяц) составило бы 825 рублей (то есть рост — 6,4%).

Однако президент РФ Владимир Путин предложил существенно повысить размер МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц.