Москва, 24 ноября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Коронавирус и рост цен на сырье не сорвали планы Минобороны РФ по оснащению армии и флота новейшими образцами боевой техники, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«Несмотря на ограничения из-за коронавируса, рост цен на сырье и материалы, нам удалось достичь плановых показателей развития систем вооружения армии и флота», — сказал Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны.

По его словам, в рамках выполнения государственной программы вооружения с 2018 по 2020 год в войска поставлено более 20 тыс. основных образцов вооружения, около 2 млн единиц техники и средств обеспечения, а также 600 тыс. боеприпасов и средств поражения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что российские военные фиксируют увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США вблизи государственной границы РФ.

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