Нарьян-Мар, 24 ноября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В октябре 2021 года в Ненецком автономном округе на базе филиала НЦБ в п. Красное открылась первая в регионе модельная библиотека. В 2020 году красновский филиал НЦБ выиграл 5 млн рублей в конкурсе по предоставлению средств из федерального бюджета на создание модельных библиотек по нацпроекту «Культура». Об этом ИА REGNUM заявила исполняющая обязанности руководителя окружного департамента образования, культуры и спорта культуры Лиана Храпова.

Цитата из к/ф«Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 В библиотеке

По её словам, субсидию направили на обучение специалистов, приобретение оборудования и программного обеспечения, пополнение книжного фонда.

Она также добавила, что СК «РУСВЬЕТПЕТРО» выделила 22 млн рублей на капитальный ремонт помещения, мебель и благоустройство прилегающей к территории филиала Ненецкой центральной библиотеки (НЦБ) в п. Красное по соглашению администрации НАО с компаниями-недропользователями о социально экономическом развитии региона.

В пос1ёлке из 1,5 тыс. жителей более 900 является читателями библиотеки.

До 2024 года в регионе в рамках нацпроекта «Культура» планируется модернизировать три библиотеки.