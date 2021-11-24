Черкесск, 24 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии организована работа по оказанию помощи малообеспеченным семьям. Более 1100 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получат продуктовые наборы. Благотворительная акция, проведенная по инициативе главы региона Рашида Темрезова, будет продолжена.

Благотворительность

«Уже в эти выходные наборы получили семьи Карачаевского городского округа, Урупского, Зеленчукского, Адыге-Хабльского, Ногайского, Усть-Джегутинского, Карачаевского, Прикубанского и Хабезского районов. В ближайшие дни помощь получат жители остальных муниципальных образований», — сообщили в пресс-службе главы региона.

В состав наборов вошли крупы, макароны, подсолнечное масло, чай, сахар, сладости.

Напомним, такие же благотворительные акции проводились в Карачаево-Черкесии и в первые периоды пандемии коронавируса. Так, в апреле 2020 года была оказана помощь 1670 малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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