Улан-Удэ, , 13:36 — REGNUM В Бурятии завершился процесс над мастером участка производства Улан-Удэнского ЛВРЗ, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, в результате чего погиб человек. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Локомотивы в депо Dv.land

Утром 14 июня обвиняемый поручил рабочим демонтировать оборудование безопасности в локомотиве, расположенном на не электрифицированном пути. При этом маневровая бригада по указанию маневрового диспетчера, не знавшая об этом, переставила локомотив, а электрифицированный путь.

«При проведении работ слесарь-электрик стал проводить демонтаж антенны КЛУБ, расположенной на крыше локомотива и при попытке подняться на крышу локомотива получил удар током от контактной сети. В результате поражения электрическим током пострадавший скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

В результате суд признал мастера виновным и приговорили к 2 годам лишения свободы условно.

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