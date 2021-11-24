Улан-Удэ, 24 ноября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Бурятии завершился процесс над мастером участка производства Улан-Удэнского ЛВРЗ, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, в результате чего погиб человек. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Dv.land Локомотивы в депо

Утром 14 июня обвиняемый поручил рабочим демонтировать оборудование безопасности в локомотиве, расположенном на не электрифицированном пути. При этом маневровая бригада по указанию маневрового диспетчера, не знавшая об этом, переставила локомотив, а электрифицированный путь.

«При проведении работ слесарь-электрик стал проводить демонтаж антенны КЛУБ, расположенной на крыше локомотива и при попытке подняться на крышу локомотива получил удар током от контактной сети. В результате поражения электрическим током пострадавший скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

В результате суд признал мастера виновным и приговорили к 2 годам лишения свободы условно.