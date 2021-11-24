Женева, Швейцария, 24 ноября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с визитом в Швейцарии, встретился 23 ноября с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Who.int Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус

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В ходе 70-минутной встречи Пак Бён Сок отметил, что Южная Корея является «оптимальным местом» для создания центра ВОЗ по подготовке кадров в биосфере и сфере вакцин.

Южнокорейский парламентарий также подчеркнул необходимость поставки в КНДР вакцины от COVID-19, акцентировав внимание на том, что гуманитарная помощь Северной Корее должна быть оказана вне зависимости от политической ситуации.

Он также призвал генерального директора ВОЗ посетить Пхеньян с целью налаживания сотрудничества между КНДР и Всемирной организацией здравоохранения.

В свою очередь, глава Тедрос Гебрейесус выразил надежду на расширение сотрудничества с Южной Кореей, а также сообщил о намерении посетить как Южную, так и Северную Корею.