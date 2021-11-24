Абакан, , 13:36 — REGNUM Верховный совет (парламент) Хакасии 24 ноября одобрил в первом чтении законопроект о республиканском бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве финансов.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным минфина, доходы запланированы в объёме 33 млрд 221 млн рублей; расходы — 36 млрд 90 млн рублей; дефицит — 2 млрд 869 млн рублей.

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета на 2022 год предусмотрена в объёме 28 млрд 743 млн рублей.

Большая часть расходов (68% или 24 млрд 592 млн рублей) касается социальной сферы. На развитие отраслей национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства в 2022 году предусмотрено 5 млрд 907 млн рублей.

«Главный финансовый документ в первом чтении был принят республиканским парламентом оперативно, без разногласий», — говорится в сообщении министерства.

8 декабря депутаты рассмотрят законопроект во втором, окончательном чтении.

Напомним, по данным Минфина РФ, госдолг Хакасии по состоянию 1 ноября 2021 года составляет 23,276 млрд рублей.

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