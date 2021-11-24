Нарьян-Мар, , 13:35 — REGNUM В Ненецком автономном округе работают более 20 театральных коллективов и среди них нет государственных театров, это самодеятельные творческие коллективы. Об этом ИА REGNUM заявила исполняющая обязанности руководителя окружного департамента образования, культуры и спорта культуры Лиана Храпова.

Театр Цитата из к/ф «Приключения Буратино». Реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР

В 2020 году эти театральные коллективы поставили 11 новых спектаклей.

Дворец культуры «Арктика» позволяет реализовывать театральные проекты любого уровня. Он оснащен современным световым, звуковым и медийным оборудованием.

Лиана Храпова отметила, что три театральных коллектива имеют звание «народный самодеятельный коллектив» — «Суфлёр» дома культуры села Великовисочное, образованный в 1937 году, студенческий молодежный театр «Улыбка» Ненецкого аграрно-экономического техникума имени В.Г. Волкова, ненецкий театр «Илебц», детская и молодежная театральная студия «Островок», театр «Творецкого».

По её словам, театральные коллективы поддерживаются госпрограммой НАО «Развитие культуры и туризма», финансированием из внебюджетных источников и грантами на новые театральные постановки, обновление костюмов, выездные мероприятия.

В связи с введением режима повышенной готовности на территории Ненецкого автономного округа, связанного с недопущением распространения новой коронавирусной инфекцией, в 2020 году было продано в 2 раза меньше билетов, чем в 2019 году.