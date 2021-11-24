Питкяранта, Карелия, , 13:38 — REGNUM В Питкярантском районе Карелии на федеральной трассе А-121 «Сортавала» перевернулся туристический автобус с пассажирами, пострадали шесть человек. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе республиканского управления ГИБДД.

ДТП с экскурсионным автобусом в Карелии Гибдд.рф/r/10

ДТП произошло 24 ноября около 11:00 мск на 306 км автодороги А-121 «Сортавала». Всего в салоне автобуса находились 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод. В числе туристов — студенты Севастопольского государственного университета, которые находились на отдыхе в Карелии, и сопровождающие.

По предварительным данным, автобус двигался в сторону города Сортавала. После прохождения левого поворота водитель не справился с управлением, допустил съезд в правый по ходу движению кювет с последующим опрокидыванием.

«В результате ДТП медицинская помощь потребовалась шести пассажирам, пять из которых доставлены в лечебное учреждение», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, 54-летний водитель признаков опьянения не имеет, водительское удостоверение соответствующей категории («Д») у него в наличии.

«Сотрудники Госавтоинспекции на месте ДТП выясняют обстоятельства произошедшего», — подытожили в ведомстве.