Москва, , 13:31 — REGNUM Переговоры президента России Владимира Путина с его сербским коллегой Александром Вучичем будут проходить в 25 ноября в Сочи и них также будет проведено обсуждение вопросов взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Об этом 24 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Действительно, в Сочи президент будет принимать президента Вучича», — сказал представитель Кремля, говоря о планах главы Российского государства на 25 ноября.

Кроме того, он добавил, что эти переговоры являются очень важными и будут проводиться с «союзником и другом» России, а также отметил, что двусторонние российско-сербские отношения носят особый характер.

«Они весьма объемные с точки зрения пунктов взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и взаимодействия ‑ и торгово-экономического, и инвестиционного, и другого. Все это будет, естественно, на повестке дня», — уточнил Песков.

Помимо того, представитель Кремля указал, что в ходе этих переговоров также могут обсуждать и цены на газ.

«Что касается газа — да, мы слышали неоднократно заявления господина Вучича о том, что этот вопрос будет ставиться, и можно предположить, что, конечно, он будет тоже обсуждаться, будет на повестке дня», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что меры безопасности, связанные с защитой от COVID-19, продолжают действовать в отношении президента России Владимира Путина и после прохождения им ревакцинации.