Нарьян-Мар, , 13:30 — REGNUM В Ненецком автономном округе работают 18 негосударственных музеев при образовательных организациях, муниципальных образованиях и предприятиях. Об этом ИА REGNUM заявила исполняющая обязанности руководителя окружного департамента образования, культуры и спорта культуры Лиана Храпова.

Музей Анна Кумицкая © ИА REGNUM

По её словам, администрации НАО и муниципальных образований оказывают поддержку заведениям, предоставляя безвозмездно помещения для размещения музеев, покрывают расходы на коммунальные платежи, обучают сотрудников на курсах повышения квалификации, помогают получать гранты на приобретение экспозиционных витрин, оформление выставок. Музейное объединение оказывает методическую помощь, проводит научно-практические семинары для директоров негосударственных музеев.

Стоит добавить, что Ненецкий округ один из немногих регионов России, где сложилось уникальное соотношение государственных и негосударственных музеев — два на 18. Огорчает, что законодательство РФ не дает определения таким музеям, что ограничивает их поддержку.