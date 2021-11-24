Тбилиси, , 13:30 — REGNUM Лидер партии «Лело», крупнейший в Грузии банкир Мамука Хазарадзе призвал США защитить Грузию от «мощного влияния России». Своё обращение политик 24 ноября разместил в соцсети Facebook.

Мамука Хазарадзе Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению лидера оппозиционной партии, действия правящей партии «Грузинская мечта» якобы противоречат интересам страны, а некие «пророссийские силы» пытаются вернуть Грузию в орбиту Москвы.

Для предотвращения этого Хазарадзе предложил разместить на грузинской территории военные базы США, а также подписать Тбилиси с Вашингтоном Соглашение о свободной торговле. Кроме того, лидер партии выступил за принятие в Грузии «Закона о люстрации», под которую должны попасть жители страны «служащие вражеским государствам».

Хазарадзе предложил всем, кто его поддерживает, провести круглый стол и обсудить заявленные предложения.

Стоит отметить, согласно конституции в Грузии, в стране не допускается создание иностранных военных баз. При этом грузинские власти позволили НАТО создать учебные центры в стране. Кроме того, в Грузии регулярно проходят учения с участием подразделений из других стран, в том числе из США.