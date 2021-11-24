София, 24 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Созыв заседания нового Народного собрания (парламента) Болгарии может быть отложен на неопределенный срок. Об этом 24 ноября сообщила софийская газета «Дума» со ссылкой на заявление действующего президента Болгарии Румена Радева.

Rumenradev.org Румен Радев

По словам Р. Радева, партиям, победившим на парламентских выборах в стране, необходимо время «для диалога и консолидации по важнейшим вопросам».

«Перед представителями этих партий поставлены две задачи: формирование правительства и принятие бюджета, — констатировал, в частности, он. — Подобные задачи требуют баланса и длительных консультаций. С учетом этих двух факторов я могу определить сроки созыва НС не ранее конца нынешней недели».

Согласно конституции Болгарии, президент страны обязан созвать заседание высшего законодательного органа страны не позднее, чем через месяц после выборов. Тем не менее, в Основном законе не указаны крайние сроки предоставления мандата для формирования нового правительства.

Напомним, в ходе выборов в Народное собрание Болгарии 14 ноября победу одержали партии «Продолжаем перемены», БСП, «Есть такой народ», «Демократическая Болгария» и «Граждане за европейское развитие Болгарии». Впоследствии ГЕРБ отказалась принимать участие в консультациях по созданию нового кабинета министров.