Москва, 24 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Госдума приняла постановления о назначении Ольги Скоробогатовой и Ольги Поляковой на должности члена совета директоров Банка России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что и Скоробогатова, и Полякова уже входят в состав совета директоров регулятора, парламентарии обсуждают утверждение их на новый пятилетний срок.

Скоробогатова отвечает в ЦБ за развитие национальной платежной системы, информатизацию, оптимизацию внутренних проектов и процессов, создание условий для развития новых технологий в финансовой сфере.

Полякова возглавляет блок банковского надзора с декабря 2016 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает вопросы кадровой политики ключевыми в том числе с учетом новых полномочий палаты парламента в связи с поправками к Конституции.

«Центральный банк — важнейший институт, и можно даже сказать, особый, в системе государственного строительства, в системе государственного устройства нашей страны», — отметил Володин.